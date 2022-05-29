Про це йдеться у відповідному зверненні Володимира Зеленського.
“Я приїхав, розібрався, звільнив очільника Служби безпеки України Харківської області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви — правоохоронці з’ясують”, — зазначив президент.
Дудін керував СБУ в Харківській області з березня 2020 року.
Зеленський окремо зауважив, що армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністрація – всі дійсно працюють на перемогу і роблять це дуже ефективно.
29 травня Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Харківської області відвідав передові позиції українських військових та вручив державні нагороди.
- Нагадаємо, ворог зосереджує зусилля на Сході України, на деяких напрямках ведуться активні бої. Водночас Сили оборони України відкинули росіян на невигідні рубежі в районі Костромки Херсонської області, також відбили штурми в районі Сєвєродонецька та Бахмута.
- Коли закінчиться Сєвєродонецька битва, незалежно від того, чия сторона утримує місто, наступ росіян на оперативному та стратегічному рівнях, ймовірно, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські сили.
- Попри пропагандистські повідомлення росЗМІ, наразі Сєвєродонецьк (Луганська область) залишається підконтрольним Україні.