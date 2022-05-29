29 травня президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину звільнив начальника Управління Служби безпеки України у Харківській області Романа Дудіна.

Про це йдеться у відповідному зверненні Володимира Зеленського.

“Я приїхав, розібрався, звільнив очільника Служби безпеки України Харківської області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви — правоохоронці з’ясують”, — зазначив президент.

Дудін керував СБУ в Харківській області з березня 2020 року.

Зеленський окремо зауважив, що армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністрація – всі дійсно працюють на перемогу і роблять це дуже ефективно.

29 травня Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Харківської області відвідав передові позиції українських військових та вручив державні нагороди.