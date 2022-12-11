Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Кількість загиблих і постраждалих не змінилася за добу. Офіційно 426 дітей отримали поранення у Донецькій області.

За даними відомства, число не остаточне. Поки триває робота зі встановлення поранених у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

“Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 426, Харківській – 267, Київській – 117, Запорізькій – 78, Миколаївській – 77, Херсонській – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 33”, — йдеться у повідомленні.

Також російські обстріли та бомбардування призвели до пошкодження 3 126 закладів освіти. Повністю зруйновано внаслідок ворожих атак 337 закладів.

Внаслідок повномасштабної російсько-української війни близько 30% території України потребують розмінування.