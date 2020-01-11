Під час навчань міністерства оборони Росії в Казахстані уламки однієї з ракет впали за межі встановлених місць.

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Казахстану.

“9 січня 2020 року під час планових навчань випробувального центру міністерства оборони РФ, яке орендує полігони на території РК відповідно до міждержавної угоди між Казахстаном і Росією від 1995 року, сталося падіння уламків однієї з ракет за межі встановлених місць”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вибуху не було. Жертв і руйнувань унаслідок падіння уламків також не було.

У прес-службі додали, що з’ясування обставин і причин проводитиме казахстансько-російська комісія при акіматі Актюбінської області.