Археологи з Норвезького інституту дослідження культурної спадщини (NIKU) знайшли невелику середньовічну шахову фігуру перед Різдвом під час розкопок у Тенсберзі.

Про це повідомляється на сайті норвезького інституту досліджень культурної спадщини.

Знахідка була виявлена ​​фахівцями у будівлі, що датується XIII століттям.

Що найбільше вразило археологів, так це те, що на знайденій фігурі був зображений візерунок в арабському стилі.

“Дизайн цього предмета має абстрактну форму і розроблений відповідно до ісламських традицій, в яких заборонено зображати людські фігури”, – зазначає керівник проєкт.

За словами науковців, фігура виконана з рогу тварини та має циліндричну форму з виразним виступом зверху.

Висота предмета становить 30 мм, а діаметр “циліндра” – 26 мм.

Виріб має достатню вагу для своїх габаритів – дослідники припускають, що при виготовленні фігури всередину було додано свинець, для більшої стійкості на шахівниці.

Згідно з описами зовнішнього вигляду, виріб декорований кружками в нижній частині, декількома пунктирними кружками з боків та зверху.

Гра в шахи набула поширення в арабському світі після завоювання Персії в VII столітті, а в Іспанії в X столітті була представлена ​​маврами. З Іспанії гра швидко поширилася на північ і, вірогідно, незабаром стала відома у Скандинавії.

“Найстаріша знахідка в скандинавському регіоні знаходиться в Лунді, Швеція, датується другою половиною XII століття. Цей предмет схожий на знахідку із Тенсберга”, — каже науковець.