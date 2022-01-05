Про це повідомляється на сайті норвезького інституту досліджень культурної спадщини.
Знахідка була виявлена фахівцями у будівлі, що датується XIII століттям.
Що найбільше вразило археологів, так це те, що на знайденій фігурі був зображений візерунок в арабському стилі.
“Дизайн цього предмета має абстрактну форму і розроблений відповідно до ісламських традицій, в яких заборонено зображати людські фігури”, – зазначає керівник проєкт.
За словами науковців, фігура виконана з рогу тварини та має циліндричну форму з виразним виступом зверху.
Висота предмета становить 30 мм, а діаметр “циліндра” – 26 мм.
Виріб має достатню вагу для своїх габаритів – дослідники припускають, що при виготовленні фігури всередину було додано свинець, для більшої стійкості на шахівниці.
Згідно з описами зовнішнього вигляду, виріб декорований кружками в нижній частині, декількома пунктирними кружками з боків та зверху.
Гра в шахи набула поширення в арабському світі після завоювання Персії в VII столітті, а в Іспанії в X столітті була представлена маврами. З Іспанії гра швидко поширилася на північ і, вірогідно, незабаром стала відома у Скандинавії.
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