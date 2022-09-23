Під час розслідування справи Медведчука було викрито низку агентурних мереж РФ – СБУ

Під час розслідування справи Віктора Медведчука Служба безпеки України виявила чимало інформації про російські агентурні мережі та зрадників, а також викрила й затримала їх.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

За словами тимчасового виконувача обов’язків голови СБУ Василя Малюка, правоохоронцям вдалося викрити агентурну мережу так званого “професора”, яка діяла в Одеській та Івано-Франківській областях. Агенти займалися збором інформації й передачею її до російських спецслужб.

Крім того, представник СБУ згадав про затримання “крота” – посадовця Кабінету міністрів, керівника одного з відділів, який передавав ворогу інформацію, у тому числі секретну. До речі, відносно нього вже є вирок суду – він засуджений до 12 років позбавлення волі.

Очільник СБУ також нагадав про викриття агентурної мережі, яка діяла на території Хмельницької та Івано-Франківської областей. Її завданням був не лише збір інформації, а й підготовка до створення там відповідних псевдореспублік. Окремі фігуранти вже притягнуті до відповідальності за ст. 109 ККУ і вже ув’язнені.

“Також ми запобігли можливому встановленню спеціальних технічних засобів в кулуарах ВР. Росія через своїх спецслужбістів хотіла займатися збором інформації безпосередньо серед нардепів”, – розповів Василь Малюк.

Також він зазначив, що Служба безпеки України здобула максимум важливої інформації, яка допомагає захищати безпеку країни.

Зокрема, очільник СБУ наголосив, що обмін Медведчука на полонених українців не перешкоджає як подальшому судовому розгляду у провадженнях, де він фігурує, так і ухваленню судових рішень, призначенню покарання та конфіскації арештованого майна.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся обмін військовополоненими. З 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука.

22 вересня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українських військовополонених обміняли на народного депутата України, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.