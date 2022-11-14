Про це пише CNN.

У коментарях журналістам, які подорожували з ним на саміт G20 на Балі, Індонезія — перший після того, як РФ вдерлася в Україну в лютому, — Сунак наголосив, що це “показово”, що Путін не буде присутній на заході.

“Це показово, що Путіна немає. Росія стає державою-ізгоєм, і він не хоче взяти відповідальність за те, що робить” – пояснив прем’єр Великої Британії.

Коли його запитали, як він планує спілкуватися з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на G20, Сунак зазначив, що збирається “скористатися можливістю, щоб однозначно засудити російську державу та Путіна за їхню огидну та незаконну війну”.

На саміті G20 РФ представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наголосив, що на саміті G20 в Індонезії світові лідери критикуватимуть режим Путіна за його вторгнення в Україну та занурення глобальної економіки “в хаос”.

Варто зазначити, що світові лідери не візьмуть участь в офіційному “сімейному фото” під час зустрічі на саміті G20 через дискомфорт у зв’язку з присутністю РФ. За традицією світові лідери на початку саміту роблять спільне фото, що є джерелом цікавої динаміки, коли лідери спілкуються і вітають один одного на публіці. Замість Путін на саміті “Великої двадцятки” буде присутній голова МЗС РФ Сергій Лавров.

Зазначимо, що у Міністерстві закордонних справ Великої Британії вважають, що РФ не має морального права брати участь у саміті лідерів “Великої двадцятки”, який відбудеться у листопаді на Балі.

Раніше стало відомо, що Велика Британія та Європейський Союз планують бойкотувати виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на саміті G20 і закликатимуть союзників зробити те саме.

Довідка. Саміт G20 відбувається на Балі. Це найочікуваніше багатонаціональне зібрання за останні роки. У 2022 році повномасштабна російсько-українська війна випробувала Європу та напружила економіку на межі рецесії. Під час зустрічі будуть не тільки представники багатих демократій, а й кількох автократій.