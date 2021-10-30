Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
Тисячі протестувальників пройшли маршем у Римі під час саміту “Великої двадцятки” та закликали світових лідерів діяти активніше проти кліматичних змін, а також вимагали забезпечити справедливий доступ до вакцин проти COVID-19.
Кліматичні активісти несли барвисті плакати, грали на барабанах та танцювали, вимагаючи, щоб світові лідери врятували планету.
“Ми проводимо цей протест з екологічних і соціальних питань, а також проти G20, яка продовжує йти шляхом, що майже привів нас до соціальних та екологічних провалів”, – сказав учасник маршу Едоардо Ментрасті.
Протестувальники пройшли спільно зі студентами та групами робітників. Дотримання порядку забезпечували до 6 тисяч поліціянтів та близько 500 солдатів. Станції метро були зачинені, а для громадського транспорту змінили маршрути.
Також демонстранти розтягнули банер “Зупинити патенти, вакцини є глобальним правом” уздовж берегів річки Тібр. Так вони закликали виробників вакцин відмовитися від патентів.
- Нагадаємо, що 30 жовтня у Римі відбувся саміт “Великої двадцятки”, на якому обговорювалися питання кліматичних змін та відновлення світової економіки.
- Раніше повідомлялося, що група експертів ООН з питань клімату у своїй масштабній доповіді зазначила, що глобальне потепління на межі того, щоб вийти з-під контролю.
- Відповідно до звіту про прозорість клімату, розробленому 16 дослідницькими організаціями та неурядовими організаціями з 14 членів G20, викиди вуглецю у світі значно зростають. Зокрема, у 20 найбагатших країнах світу.