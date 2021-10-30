У Римі під час саміту G20 відбулася акція протесту щодо боротьби з кліматичними змінами та загального доступу до вакцин.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Тисячі протестувальників пройшли маршем у Римі під час саміту “Великої двадцятки” та закликали світових лідерів діяти активніше проти кліматичних змін, а також вимагали забезпечити справедливий доступ до вакцин проти COVID-19.

Кліматичні активісти несли барвисті плакати, грали на барабанах та танцювали, вимагаючи, щоб світові лідери врятували планету.

“Ми проводимо цей протест з екологічних і соціальних питань, а також проти G20, яка продовжує йти шляхом, що майже привів нас до соціальних та екологічних провалів”, – сказав учасник маршу Едоардо Ментрасті.

Протестувальники пройшли спільно зі студентами та групами робітників. Дотримання порядку забезпечували до 6 тисяч поліціянтів та близько 500 солдатів. Станції метро були зачинені, а для громадського транспорту змінили маршрути.

Також демонстранти розтягнули банер “Зупинити патенти, вакцини є глобальним правом” уздовж берегів річки Тібр. Так вони закликали виробників вакцин відмовитися від патентів.