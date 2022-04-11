Про це повідомили у командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Мирне населення у Сирії масово вбивала 1-а батальйонно-тактична група 70-го полку 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії Південного округу РФ. Підрозділ зазвичай дислокується у місті Шалі в Чечні.
Командира БТГ разом з начальником штабу ліквідували. Вони тоді перебували у БМП-3, а тимчасово вижив лише сержант Магомедов.
“Обгорілого, небагатослівного і майже мертвого його знайшли наші вояки. Зауважимо: у складі знищеного підрозділу було чимало учасників масових убивств мирного населення Сирії. Як виявилося, досвід війни з беззахисними людьми не допоміг росіянам під час зустрічі із нашими вояками”, – йдеться у повідомленні.
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