Про це повідомляє ДСНС.
За даними рятувальників, 15 січня у Надвірнянському районі Івано-Франківської області група осіб ішла на Говерлу.
Об 11:15 надійшла інформація, що одна людина загинула, ще дві травмувалися. Як повідомляється, загинула 56-річна жінка.
Також у ДСНС розповіли, що травмованих 34-річного чоловіка та 32-річну жінку транспортували до спортивної бази “Заросляк”.
Всі туристи були із міста Южне, що на Одещині.
Зазначається, що обставини, з-за яких загинула жінка, з’ясовують працівники Нацполіції.
Як повідомляє Укргідрометцентр, у вихідні 15-16 січня в Україні, крім північного заходу, невеликий мокрий сніг. У більшості областей будуть пориви вітру 15-20 м/с.
Температура протягом доби триматиметься від 3° морозу до 2° тепла.
У Карпатах вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу.
17-18 січня – переважно без опадів, в Карпатах – значний сніг.
- Нагадаємо, що у торік у грудні у Карпатах оголошували штормове попередження.