Причини травмувань і смерті у Карпатах встановлює поліція, рятувальники попереджали про пориви вітру до 20 м/с та сніг.

Про це повідомляє ДСНС.

За даними рятувальників, 15 січня у Надвірнянському районі Івано-Франківської області група осіб ішла на Говерлу.

Об 11:15 надійшла інформація, що одна людина загинула, ще дві травмувалися. Як повідомляється, загинула 56-річна жінка.

Також у ДСНС розповіли, що травмованих 34-річного чоловіка та 32-річну жінку транспортували до спортивної бази “Заросляк”.

Всі туристи були із міста Южне, що на Одещині.

Зазначається, що обставини, з-за яких загинула жінка, з’ясовують працівники Нацполіції.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вихідні 15-16 січня в Україні, крім північного заходу, невеликий мокрий сніг. У більшості областей будуть пориви вітру 15-20 м/с.

Температура протягом доби триматиметься від 3° морозу до 2° тепла.

У Карпатах вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу.

17-18 січня – переважно без опадів, в Карпатах – значний сніг.