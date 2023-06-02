Джерело: Sky News
Західний посадовець зазначив, за “консервативними оцінками” росіяни, під час майже річної битви за Бахмут, втратили щонайменше 60 000 осіб.
Він додав, що загалом РФ у війні проти України вже втратила понад 200 000 армійців і є всі ознаки того, що найближчими тижнями Україна розпочне контрнаступ.
Про приблизну кількість убитих і поранених посадовець сказав: “Я думаю, ми б сказали, що принаймні третина вбитих”.
Водночас він додав, що місто Бахмут не є стратегічно важливим з точки зору ширшого конфлікту.
“У Бахмуті зараз ми оцінюємо, що українські елементи вийшли з основної забудови міста. Ми бачимо, що сили ПВК “Вагнер” відходять, принаймні на цей час. Заміна цих елементів сил є значним зобов’язанням регулярних сил Росії, які вже перенапружені”, – додав посадовець.
- Битва за місто Бахмут на Донеччині, яка тривала понад 10 місяців, на сьогодні фактично завершена. Після місяців жорстоких артилерійських дуелей, шаленого наступу військ і тисяч втрат росіян і українців формування РФ контролюють промисловий вузол, а українські війська намагаються тиснути на фланги міста.