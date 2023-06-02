За інформацією одного з західних посадовців, під час штурму міста Бахмут на Донеччині Росія втратила щонайменше 60 000 осіб.

Джерело: Sky News

Західний посадовець зазначив, за “консервативними оцінками” росіяни, під час майже річної битви за Бахмут, втратили щонайменше 60 000 осіб.

Він додав, що загалом РФ у війні проти України вже втратила понад 200 000 армійців і є всі ознаки того, що найближчими тижнями Україна розпочне контрнаступ.

Про приблизну кількість убитих і поранених посадовець сказав: “Я думаю, ми б сказали, що принаймні третина вбитих”.

Водночас він додав, що місто Бахмут не є стратегічно важливим з точки зору ширшого конфлікту.

“У Бахмуті зараз ми оцінюємо, що українські елементи вийшли з основної забудови міста. Ми бачимо, що сили ПВК “Вагнер” відходять, принаймні на цей час. Заміна цих елементів сил є значним зобов’язанням регулярних сил Росії, які вже перенапружені”, – додав посадовець.