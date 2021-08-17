Про це повідомляється “Апостроф”.
За словами Пєтушкова, він фотографував демонтовані активістами конструкції радянської інсталяції, коли почалися масові затримання.
З боку поліції прозвучала команда “Затримувати всіх”. У той момент фотокореспондент перебував між парканом та правоохоронцями. Пєтушков спробував дистанціюватися, але опинився в епіцентрі масових затримань
Поліціянт схопив кореспондента ззаду й почав затягувати в натовп своїх колег. Він відчув удари по спині, нирках і ногах, тому почав кричати, що є представником ЗМІ.
“Спереду мене намагалася схопити людина без розпізнавальних знаків, яка віддавала команди поліціянтам. Після третього крику про те, що я “преса”, мене відпустили”, – розповів Роман.
Наразі журналіст почуває себе задовільно, проте вважає, що з боку поліції було неадекватне застосування сили.
“Ніхто не представлявся, не оголошував про затримання, застосовували грубе фізичне насильство до затриманих, у тому числі й били лежачих”, – каже Пєтушков.
Нагадаємо, що сьогодні зранку у центрі столиці біля Майдану Незалежності кияни помітили “святкові” декорації у стилі Радянського Союзу. Ця інсталяція затуляла собою портрети загиблих героїв Майдану.
У соцмережах люди неабияк обурилися такому “креативу” організаторів святкування Дня Незалежності.
Пізніше депутат Київської міської ради від “Європейської Солідарності” Олександр Погребиський, який прибув на вулицю Інститутську, викликав слідчо-оперативну групу Національної поліції задля того, щоб встановити, чи є дозвільні документи на “совкові” декорації. Проте поліція і досі не встановила, чи є на дану інсталяцію дозвільні документи.
У Національному Музеї Революції Гідності заявили, що про облаштування інсталяції в радянському стилі на Алеї Небесної Сотні їх попереджали, але не уточнили, якою вона буде.
Раніше повідомляли, що міська влада Києва не видавала дозволу на встановлення декорацій у радянському стилі на Алеї Героїв Небесної Сотні.
Столичні правоохоронці з’ясовують обставини встановлення та демонтажу інсталяції у радянському стилі на Алеї Героїв Небесної сотні.
Правоохоронці у службовому автобусі побили одного представника “Національного корпусу”, який допомагав демонтувати “совкову” інсталяцію на вул. Інститутській, що поряд із Майданом Незалежності.
- Мер Києва Віталій Кличко обурений встановленням інсталяції у радянському стилі на Алеї Небесної сотні. Він дав доручення демонтувати декорації.