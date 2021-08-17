Під час затримання учасників акції протесту на Алеї Героїв Небесної Сотні постраждав фотокореспондент "Апострофа" Роман Пєтушков.

Про це повідомляється “Апостроф”.

За словами Пєтушкова, він фотографував демонтовані активістами конструкції радянської інсталяції, коли почалися масові затримання.

З боку поліції прозвучала команда “Затримувати всіх”. У той момент фотокореспондент перебував між парканом та правоохоронцями. Пєтушков спробував дистанціюватися, але опинився в епіцентрі масових затримань

Поліціянт схопив кореспондента ззаду й почав затягувати в натовп своїх колег. Він відчув удари по спині, нирках і ногах, тому почав кричати, що є представником ЗМІ.

“Спереду мене намагалася схопити людина без розпізнавальних знаків, яка віддавала команди поліціянтам. Після третього крику про те, що я “преса”, мене відпустили”, – розповів Роман.

Наразі журналіст почуває себе задовільно, проте вважає, що з боку поліції було неадекватне застосування сили.

“Ніхто не представлявся, не оголошував про затримання, застосовували грубе фізичне насильство до затриманих, у тому числі й били лежачих”, – каже Пєтушков.

Нагадаємо, що сьогодні зранку у центрі столиці біля Майдану Незалежності кияни помітили “святкові” декорації у стилі Радянського Союзу. Ця інсталяція затуляла собою портрети загиблих героїв Майдану.

У соцмережах люди неабияк обурилися такому “креативу” організаторів святкування Дня Незалежності.

Пізніше депутат Київської міської ради від “Європейської Солідарності” Олександр Погребиський, який прибув на вулицю Інститутську, викликав слідчо-оперативну групу Національної поліції задля того, щоб встановити, чи є дозвільні документи на “совкові” декорації. Проте поліція і досі не встановила, чи є на дану інсталяцію дозвільні документи.

У Національному Музеї Революції Гідності заявили, що про облаштування інсталяції в радянському стилі на Алеї Небесної Сотні їх попереджали, але не уточнили, якою вона буде.

Раніше повідомляли, що міська влада Києва не видавала дозволу на встановлення декорацій у радянському стилі на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Столичні правоохоронці з’ясовують обставини встановлення та демонтажу інсталяції у радянському стилі на Алеї Героїв Небесної сотні.

Правоохоронці у службовому автобусі побили одного представника “Національного корпусу”, який допомагав демонтувати “совкову” інсталяцію на вул. Інститутській, що поряд із Майданом Незалежності.