Про це повідомляється “Апостроф”.

За словами Пєтушкова, він фотографував демонтовані активістами конструкції радянської інсталяції, коли почалися масові затримання.

З боку поліції прозвучала команда “Затримувати всіх”. У той момент фотокореспондент перебував між парканом та правоохоронцями. Пєтушков спробував дистанціюватися, але опинився в епіцентрі масових затримань

Поліціянт схопив кореспондента ззаду й почав затягувати в натовп своїх колег. Він відчув удари по спині, нирках і ногах, тому почав кричати, що є представником ЗМІ.

“Спереду мене намагалася схопити людина без розпізнавальних знаків, яка віддавала команди поліціянтам. Після третього крику про те, що я “преса”, мене відпустили”, – розповів Роман.

Наразі журналіст почуває себе задовільно, проте вважає, що з боку поліції було неадекватне застосування сили. 

“Ніхто не представлявся, не оголошував про затримання, застосовували грубе фізичне насильство до затриманих, у тому числі й били лежачих”, – каже Пєтушков.

Нагадаємо, що сьогодні зранку у центрі столиці біля Майдану Незалежності кияни помітили “святкові” декорації у стилі Радянського Союзу. Ця інсталяція затуляла собою портрети загиблих героїв Майдану.

У соцмережах люди неабияк обурилися такому “креативу” організаторів святкування Дня Незалежності.

Читайте також:

З’явилося відео, як зносять “совкові” декорації біля Майдану Незалежності

Пізніше депутат Київської міської ради від “Європейської Солідарності” Олександр Погребиський, який прибув на вулицю Інститутську, викликав слідчо-оперативну групу Національної поліції задля того, щоб встановити, чи є дозвільні документи на “совкові” декорації. Проте поліція і досі не встановила, чи є на дану інсталяцію дозвільні документи.

У Національному Музеї Революції Гідності заявили, що про облаштування інсталяції в радянському стилі на Алеї Небесної Сотні їх попереджали, але не уточнили, якою вона буде.

Раніше повідомляли, що міська влада Києва не видавала дозволу на встановлення декорацій у радянському стилі на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Столичні правоохоронці з’ясовують обставини встановлення та демонтажу інсталяції у радянському стилі на Алеї Героїв Небесної сотні.

Правоохоронці у службовому автобусі побили одного представника “Національного корпусу”, який допомагав демонтувати “совкову” інсталяцію на вул. Інститутській, що поряд із Майданом Незалежності.

  • Мер Києва Віталій Кличко обурений встановленням інсталяції у радянському стилі на Алеї Небесної сотні. Він дав доручення демонтувати декорації.