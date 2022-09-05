5 вересня під час повітряної тривоги на Вінниччині пролунали вибухи, спрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Він запевнив, що вибухи є наслідком роботи ППО Сил оборони України.

Борзов закликав вінничан перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

На той час, окрім Вінницької області, сигнал тривоги також лунав й на Хмельниччині.

7 серпня російські війська вдарили по військових об’єктах у Вінницькій області. Система оповіщення не спрацювала, були потерпілі.