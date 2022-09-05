Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
Він запевнив, що вибухи є наслідком роботи ППО Сил оборони України.
Борзов закликав вінничан перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
На той час, окрім Вінницької області, сигнал тривоги також лунав й на Хмельниччині.
7 серпня російські війська вдарили по військових об’єктах у Вінницькій області. Система оповіщення не спрацювала, були потерпілі.
- Розпочалася сто дев’яносто четверта доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Протягом минулої доби ворог завдав 25 ракетних та понад 22 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.
- До Умані на святкування Рош га-Шана приїхали більше тисячі прочан. У Черкаській ОВА зазначили, що хасидів закликали не приїжджати через безпекову ситуацію, але стосовно вірян не будуть запроваджувати суворих заходів.
- Надвечір 4 вересня російські війська обстріляли два райони Харкова. Попередньо поранень зазнала одна людина.