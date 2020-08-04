Внаслідок масштабного вибуху у ліванській столиці загинули щоякнайменше 10 осіб, понад 100 місцевих мешканців постраждали. У країні оголошено день трауру.

Про це повідомляють державне ЗМІ Лівану NNA та агентство Reuters.

Як стало відомо раніше, у вівторок, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа, було чутно сильний вибух. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.

Влада країни наказала надавати першу допомогу пораненим та постраждалим коштом міністерства охорони здоров’я та забезпечити притулок для сімей, майно яких було знищено.

За даними Reuters, вибух призвів до загибелі щонайменше 10 осіб, їхні тіла були доставлені до лікарень. Кількість постраждалих наразі обчислюється сотнями.

Прем’єр-міністр Лівану Хассан Діаб оголосив середу, 5 серпня, національним днем ​​жалоби за жертвами вибуху в бейрутському порту.

Причина вибуху залишається невідомою. Правоохоронці оглядають місце події, допомагають ліквідовувати наслідки вибуху та патрулюють постраждалі райони.

Спершу повідомлялося, що на місці вибуху знаходився склад з вибухівкою. Цю інформацію Reuters підтвердили двоє ліванських посадовців. Третє джерело проінформувало, що в цьому районі зберігалися хімічні речовини.