Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр під час неоголошеного візиту до України провів півтори години у бомбосховищі на Чернігівщині.

Про це повідомляє DW.

Повітряну тривогу було оголошено, коли глава німецької держави спілкувався з містянами у місті Корюківка Чернігівської області, поблизу кордону з Білоруссю.

“Це дало нам особливо чітке уявлення про те, за яких умов тут живуть люди”, – заявив він.

У Корюківці він високо оцінив мужність цивільних, які голими руками протистояли танкам і фактично змусили їх зупинитися.

Це перша поїздка Штайнмайєра до України від початку повномасштабного російського вторгнення.

“Мені важливо надіслати знак солідарності українцям якраз зараз, під час фази мерзенних російських авіаударів по всій країні”, – наголосив він після прибуття до Києва.

25 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до української столиці, аби зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Після прибуття до Києва він сказав: “Моє послання українцям: ми не просто стоїмо на вашому боці. Натомість ми продовжуватимемо підтримувати Україну – економічно, політично та військово”.

Водночас до німців він звернувся зі словами: “Не забуваймо, що означає ця війна для людей тут, в Україні, скільки страждань, скільки руйнувань панує. Ми потрібні народу України”.

“Як багато німців, я із захопленням дивлюся на людей тут, в Україні. На їхню мужність, на їхню непохитність, яку вони виявляють не лише на фронті, а й у містах, які обстрілюють, а також у сільській місцевості”, — зазначив Штайнмаєр.

Спочатку Штайнмаєр хотів зустрітися з Зеленським у Києві минулого четверга. Однак він відклав поїздку, оскільки Федеральне міністерство закордонних справ і Федеральне міністерство внутрішніх справ, а також Федеральна поліція та інші органи влади мали занепокоєння щодо безпеки.

Як повідомили в Офісі Федерального президента, Штайнмаєр та Зеленський хочуть спільно звернутися до німецьких міст та муніципалітетів із проханням вступити в нові партнерські відносини з українськими муніципалітетами у короткостроковій перспективі й допомогти місцевим пережити зиму.