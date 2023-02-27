Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, сьогодні команда МВС України втратила двох рятувальників: 21-річного Владислава Дворака та 31-річного Сергія Севрука. Разом із колегами з ДСНС України вони цієї ночі ліквідовували наслідки атаки російських БпЛА в Хмельницькій області.

“А потім ворог завдав повторного обстрілу. Умисно по наших героях без зброї. Двоє загинули. Ще троє рятувальників зазнали поранень. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу”, – прокоментував міністр.

Також Клименко висловив співчуття родинам загиблих: “Пам’ятаємо та цінуємо наших героїв. Стоїмо.”

Довідка: безпілотний літальний апарат (БпЛА або дрон) – літальний апарат, який може злітати, здійснювати політ і сідати без фізичної присутності пілота на його борту. Політ БпЛА може здійснюватися на дистанційному керуванні людиною-оператором, як віддалено пілотований літальний апарат, або з різним ступенем автономності, як-от допомога автопілота, аж до повністю самостійного, який не передбачає втручання людини.