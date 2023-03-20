Про це повідомляє пресслужба ГУР.
Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети “Калібр НК” під час їхнього транспортування залізницею.
Ці ракети призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту.
Загадкова “бавовна” продовжує процес демілітаризації росії та готує український півострів Крим до деокупації”, – йдеться у повідомленні.
Станом на 20 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало п’ять ворожих кораблів, проте жоден із них не є носієм “Калібрів”.
Зауважимо, авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника
Довідка. “Калібр” – сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро “Новатор”. Ракети розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти пуску ракет з бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок.
Характеристики ракети: довжина: 7,2 м (без стартового прискорювача), розмах крил: 3,3 м, польотна вага: 1320 кг, вага бойової частини: 450 кг, швидкість: 0,7 Маха. Дальність ураження такої зброї ― понад 2500 тисячі кілометрів по наземних цілях, та понад 375 кілометрів по морських.
- Протягом доби противник завдав 13 авіаційних та 4 ракетних ударів, а також здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.
- До України прямують німецькі бойові машини піхоти Marder. На початку 2023 року українські захисники прибули до країни для навчання на цих машинах.
- Глави міністерств закордонних справ ЄС погодили план постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Спільна закупівля має на меті пришвидшити та збільшити постачання снарядів.