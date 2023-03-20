Ввечері 20 березня користувачі соцмереж повідомили, що у тимчасово окупованому Криму пролунала низка вибухів. На півострові заявили про атаку безпілотників. Головне управління розвідки Міноборони України зазначило, що у Джанкої були знищені російські крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети “Калібр НК” під час їхнього транспортування залізницею.

Ці ракети призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту.

Загадкова “бавовна” продовжує процес демілітаризації росії та готує український півострів Крим до деокупації”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 20 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало п’ять ворожих кораблів, проте жоден із них не є носієм “Калібрів”.

Зауважимо, авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника

Довідка. “Калібр” – сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро “Новатор”. Ракети розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти пуску ракет з бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок.

Характеристики ракети: довжина: 7,2 м (без стартового прискорювача), розмах крил: 3,3 м, польотна вага: 1320 кг, вага бойової частини: 450 кг, швидкість: 0,7 Маха. Дальність ураження такої зброї ― понад 2500 тисячі кілометрів по наземних цілях, та понад 375 кілометрів по морських.