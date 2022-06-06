Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко виступив на Європейському фінансовому конгресі у польському місті Сопот, де презентував програму економічного відновлення України. Він наголосив, що Україні потрібен План Маршалла, який націлений на членство нашої держави в Європейському Союзі та НАТО.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

“Сьогодні ми зосереджені на Плані Маршалла для України. Він має ґрунтуватися на таких основних принципах – прозорості, ефективності та довірі. А також на принципі “кошти в обмін на реформи”, – зазначив Порошенко.

Він переконаний, що необхідно побудувати нову Україну, забезпечити її повноцінну модернізацію – модернізацію всіх політичних, економічних та соціальних інститутів за Копенгагенськими критеріями членства.

За його словами, це буде Україна, яка ідеально вписується в ЄС, яка завершує європейський проєкт, тому що без України проєкт ЄС ніколи б не був завершеним. А для цього Україна вже зараз має отримати статус кандидата в ЄС. Це викликало б інвестиційний інтерес до України ще більшого масштабу, що допомогло б реформам в Україні посилитися.

Порошенко зауважив, що для реалізації цього потрібен План Маршалла, який приведе Україну просто до ЄС і НАТО.

Політик відзначив, що координатором Плану відродження та відбудови України має стати Європейська Комісія як гарант майбутнього членства України в ЄС.

Він також нагадав, що після 2014 року Україна, попри російську агресію, змогла впровадити чимало проєвропейських реформ, зокрема реформу децентралізації, очищення банківської системи, дерегуляцію бізнесу. І саме це разом зі створенням нової української армії дало нашій державі необхідну стійкість для спротиву широкомасштабному вторгненню РФ.

Порошенко також закликав надати Україні зброю та посилити санкції проти РФ.

“Війну потрібно виграти, а не закінчити. Тому що ця війна є небезпекою існуванню всього Західного світу. Тому нам потрібно мобілізувати зброю, санкції, ембарго”, – пояснив політик.

П’ятий президент закликав у сьомому пакеті зробити санкції екстериторіальними і повністю припинити російський експорт, а також відключити усю банківську систему держави-агресора від SWIFT.

Лідер “ЄС” наголосив: українці змогли здивувати світ і зможуть зробити це ще раз. Він закликав надати Україні найближчим часом статус кандидата у члени ЄС та ПДЧ в НАТО.