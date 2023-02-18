Наступного тижня, перед річницею повномасштабного російського вторгнення в Україну, президент США Джо Байден відвідає Польщу. За даними Білого дому, під час виступу у Польщі американський лідер звернеться до президента РФ Володимира Путіна та росіян.

Про це під час брифінгу розповів представник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі.

За його словами, під час візиту до Польщі Байден зробить заяву, яка стосуватиметься річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. Також під час звернення очільник Білого дому “сигналізуватиме” російському президенту Путіну.

“І я припускаю, що ви почуєте, як він (Байден) звертається до Путіна, а також до російського народу”, – зазначив представник Білого дому.

Кірбі додав, що промова Байдена у Польщі стосуватиметься того, що США об’єднали весь світ навколо підтримки України, яка захищає свою свободу і демократію.

За його словами, у вівторок, 21 лютого, Байден виступить у Варшаві з промовою про те, як США згуртували світ, щоб підтримати народ України, який захищає свою свободу та демократію.

Також Байден дасть зрозуміти, що Вашингтон допомагатиме Києву стільки часу, скільки буде потрібно.

Як відомо, президент США Джо Байден 20-22 лютого 2023 року відвідає Польщу. Мета візиту — підтвердження підтримки Сполученими Штатами України.