Джерело: The New York Times
Свято “Червоні вітрила” – одне з найпопулярніших свят Росії. Це свято випускників, що проходить у Санкт-Петербурзі та завершується світловим шоу, під час якого по річці Неві пропливають кораблі, в тому числі з червоними вітрилами, над якими запускають феєрверки.
В цей день часто представники російської еліти, чиновники та олігархи збираються на своїх яхтах. Володимир Путін зазвичай не пропускає це свято та приватних вечірок на річці і цього року він також був присутній на святкуванні, яке відбулось 24 червня.
“На думку джерел, близьких до оточення Путіна — чиновників, адміністраторів, журналістів, бізнесменів тощо, — це найяскравіший доказ того, що президент відривається від реальності. Він досі вважає, що у нього все під контролем і бунт Пригожина ніяк не змінив політичну ситуацію”, – повідомив російський журналіст.
Михайло Зигар зазначає, що Путін помиляється.
“Для багатьох, з ким я спілкувався, система правління Путіна просто не може існувати довго”.
Зигар пояснив, що заколот Пригожина негативно вплинув на репутацію президента РФ.
“Але події вихідних показали Путіна в найгіршому світлі: слабким, нестабільним, нездатним контролювати ситуацію. У тому, що сталося, винен тільки він, і це очевидно всім, крім нього”.
Він також зазначив, що Путін втратив довіру серед російської еліти.
“Для багатьох представників правлячої еліти тепер зрозуміло, що Путін перестав бути гарантом стабільності, яким він був так довго. Швидко виникає нова ситуація і що буде далі, знати неможливо. Але було б розумно, і не тільки для росіян, почати готуватися до того, що буде після нього”.
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