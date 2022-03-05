Про це повідомили “Українська правда“.
Високопосадовці в силовому блоці та у політичних колах зазначили, що Служба безпеки України мала точні дані державної зради Кірєєва, зокрема, його телефонні переговори з представниками рф.
Під час затримання працівники СБУ фізично ліквідували Дениса Кірєєва.
Раніше Крієєв брав участь у переговорах делегацій України та рф у Гомелі 28 лютого. Як він опинився в складі української делегації та за що конкретно відповідав – наразі невідомо.
45-річний Денис Кірєєв був банкіром. У 2010-2014 він був першим заступником голови правління “Ощадбанку”, а до того був членом наглядової ради “Укрексімбанку”.
- Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала відеозапис допиту та фото російського пілота, літак якого збили військові Збройних Сил України 5 березня в Корюківському районі Чернігівської області. Зокрема, оприлюднено його світлину в компанії сирійського диктатора Башара Асада.
- Колишній військовослужбовець Збройних сил України, котрий у 2014 році перейшов на бік окупанта в Криму, потрапив у полон. Служба безпеки України опублікувала відео допиту перебіжчика.
- Результати опитування, проведеного інформаційною агенцією Reuters та дослідницькою компанією Ipsos у четвер і п’ятницю (3-4 березня) свідчать, що близько 74% опитаних американців впевнені, що США та НАТО повинні закрити небо над Україною, аби захистити її від авіаударів з боку РФ.