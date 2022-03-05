5 березня під час затримання працівники Служби безпеки України ліквідували члена української переговорної делегації у Гомелі Дениса Кірєєва.

Про це повідомили “Українська правда“.

Високопосадовці в силовому блоці та у політичних колах зазначили, що Служба безпеки України мала точні дані державної зради Кірєєва, зокрема, його телефонні переговори з представниками рф.

Під час затримання працівники СБУ фізично ліквідували Дениса Кірєєва.

Раніше Крієєв брав участь у переговорах делегацій України та рф у Гомелі 28 лютого. Як він опинився в складі української делегації та за що конкретно відповідав – наразі невідомо.

45-річний Денис Кірєєв був банкіром. У 2010-2014 він був першим заступником голови правління “Ощадбанку”, а до того був членом наглядової ради “Укрексімбанку”.