Дональд Трамп за кілька років свого виступу в реаліті-шоу "The Apprentice" витратив на укладку волосся 70 тисяч доларів.

Про це пише американське видання The New York Times.

Видання New York Times зазначає, що ця сума занадто велика для того, щоб витратити на стрижку, сушку феном або фарбування. Але що дійсно примітно в цій історії, так це те, що продюсерська компанія Трампа відняла його витрати на перукарню зі свого оподатковуваного доходу, скоротивши податкові витрати.

Податкові експерти відзначають, що відрахування того, що зазвичай вважається особистим витратою, заборонений практично при будь-яких обставинах. І вони сказали, що таке вирахування потенційно може являти собою злочинне податкове шахрайство, якщо вартість зачіски відшкодовується кимось іншим.

Троє колишніх керівників NBC, які брали участь в “The Apprentice”, розповіли, що вартість зачіски і макіяжу для зірок рівня Трампа, як правило, покривається за рахунок шоу, а Трампу відшкодовуються будь-які з понесених ним витрат.

У будь-якому випадку суди винесли б рішення, що зачіска, навіть для когось із учасників телепрограм, є особистим витратою, який не можна відняти. Термін давності за цивільним податкового шахрайства відсутній. Зазвичай у податкової служби є три роки з дати подання податкової декларації, щоб почати перевірку, яка може спричинити за собою кримінальне переслідування.

В одному з інтерв’ю Трамп стверджував, що його стриже дружина Меланія і що він не дозволить нікому доторкнутися до його волосся.

“The Apprentice” – це американське реаліті-шоу, в якому оцінювалися ділові навички групи учасників. Шоу транслювалося з січня 2004 року по 2017 рік. Дональд Трамп був виконавчим продюсером і протягом декількох сезонів був ведучим шоу.