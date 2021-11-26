Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг поділився темою, яка обговорюватиметься під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Про це повідомила пресслужба Альянсу.

За його словами, РФ стягнула до кордону з Україною “танки, артилерію, безпілотники, системи для радіоелектронної боротьби”.

“Ці дії нічим не спровоковані і незрозумілі”, – вважає Столтенберг.

Також він додав, що Росія повинна зробити кроки для деескалації.

“Росія має продемонструвати прозорість, знизити напруженість та здійснити деескалацію. Підхід НАТО до Росії залишається незмінним. Ми зберігаємо наш захист потужним, залишаючись відкритими для діалогу”, – сказав Генсек НАТО.

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО на зустрічі 30 листопада-1 грудня в Ризі обговорять тему російської військової присутності поблизу кордону з Україною.