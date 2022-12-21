Під час зустрічі в Овальному кабінеті Байден обіцяє Зеленському і надалі підтримувати Київ

На початку зустрічі в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден розкритикував вторгнення Росії в Україну та пообіцяв продовжувати підтримку Києва.

Про це інформує WSJ.

Американський президент наголосив, що “Сполучені Штати підтримують великий народ України”.

Він також розкритикував президента Росії Володимира Путіна, заявивши, що той “намагається використовувати зиму як зброю, але український народ продовжує надихати світ”.

Байден нагадав про новий безпековий пакет допомоги вартістю близько 1,85 мільярда доларів, про який його адміністрація оголосила 21 грудня, зазначивши, що він вперше міститиме протиракетну батарею Patriot.

Своєю чергою, Зеленський подякував Байдену за запрошення приїхати до Вашингтона, назвавши “честю бути в Білому домі” та висловивши “всю мою вдячність від мого серця та від серця всіх українців”. Він вручив Байдену медаль від командира батареї HIMARS з-під Бахмута, котрий Зеленський відвідав 20 грудня.

Незаслужено, але дуже цінується, — зазначив президент США.

Жоден з лідерів не відповів на запитання журналістів. Згодом вони мають з’явитися на спільну пресконференцію.

Зауважимо, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки з офіційним візитом.

Раніше у Білому домі, анонсуючи візит українського президента, зауважили, що Байден і Зеленський обговорили ймовірність цієї зустрічі під час телефонної розмови 11 грудня. 14 грудня Білий дім надіслав Зеленському офіційне запрошення у США.

Першими про візит Зеленського до США повідомило CNN 20 грудня. У ЗМІ зауважили, що 21 грудня Байден проведе зустріч з Зеленським у Білому домі. Неоголошений візит збігається з наміром адміністрації Байдена направити для України новий пакет оборонної допомоги, який включатиме систему ППО Patriot.

Згодом спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала усіх конгресменів бути фізично присутніми на сесії.