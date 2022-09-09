У боях за звільнення Балаклії загинув оператор телеканалу “Прямий” Олексій Юрченко. У нього залишилася дружина на 13-річна донька.

Про це повідомляє “Прямий” з посиланням на слова дружини загиблого Тетяни Юрченко.

Зазначається, що Олексій став до лав Збройних сил України та загинув на Харківщині 8 вересня під час звільнення Балаклії. Він також воював у 2015-2016: “Бої за Мар’їнку і Піски. Отримав офіцерські погони в серпні 2022. Командував взводом гранатометників”, — йдеться в повідомленні.

Олексій дуже любив операторську роботу і мав купу планів. Брав участь у зніманнях проєкту “Точка Нуль” серіал про АТО, який знімався силами самих “атошників”. Водночас в Олексія залишилась донька Даша 13 років.

Керівництво та співробітники телеканалу висловили співчуття родині Олексія.

Загибель Олексія Юрченка також прокоментував п’ятий Президент України та лідер “Європейської Солідарності Петро Порошенко: “24 лютого він прийшов на Лаврську й одразу записався до 206 батальйону тероборони Києва. Далі у лавах ЗСУ поїхав звільняти Харківщину. Як офіцер командував взводом гранатометників. І от… загинув під Балаклією. Мої щирі співчуття дружині Тетяні та всій родині Олексія”, – зазначив він.