Про це Ольга Стефанішина написала на своїй сторінці у Facebook.
За словами чиновниці, її чоловік загинув 30 березня від снаряда ворожої російської.
Це сталось під містом Чернігів, під час того, як її чоловік намагався врятувати мирних мешканців.
Стефанішина додала, що залишається зі своїми дітьми та попередила, що певний час не буде виходити на зв’язок.
- Нагадаємо, у війні проти російських загарбників загинув український воїн, один з “кіборгів” Донецького аеропорту, Тарас Коваль.
- Раніше командування Повітряних Сил Збройних сил України повідомило про загибель українського майора Степана Тарабалки. Він загинув під час повітряного бою з російськими окупантами.