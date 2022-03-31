Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що її чоловік загинув під Черніговом.

Про це Ольга Стефанішина написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами чиновниці, її чоловік загинув 30 березня від снаряда ворожої російської.

Це сталось під містом Чернігів, під час того, як її чоловік намагався врятувати мирних мешканців.

Стефанішина додала, що залишається зі своїми дітьми та попередила, що певний час не буде виходити на зв’язок.