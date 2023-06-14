ЮНЕСКО візьме участь в організації Всесвітнього форуму щодо допомоги українській культурній спадщині, а також приєднається до відбудови Іванківського історико-краєзнавчого музею.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Під час візиту до Франції міністр культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка зустрівся із заступником генерального директора ЮНЕСКО з питань культури Ернесто Оттоне.

Під час зустрічі сторони обговорили проведення Всесвітнього форуму під егідою ЮНЕСКО щодо допомоги культурній спадщині України.

Одним із важливих питань зустрічі стало обговорення кроків у напрямку відновлення Іванківського історико-краєзнавчого музею та допомоги у цьому ЮНЕСКО.

Олександр Ткаченко також нагадав, що Україна подала 3 номінаційні досьє до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства: “Українська писанка: традиція і мистецтво”, “Практика з охорони кобзарсько-лірницької традиції” та “Технологія вишивки “білим по білому” міста Решетилівка Полтавської області”. Розгляд номінацій очікується у 2024 та 2025 роках.

“Для нас цей форум є вкрай важливим, щоб винести питання збереження культурної спадщини України на новий рівень”, – зазначив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.

Зазначимо, що за період з 24 лютого 2022 року по 15 травня 2023 року внаслідок збройної агресії РФ пошкоджено або зруйновано 623 нерухомих об’єкти культурної спадщини. З них національного значення – 80, місцевого значення – 484, щойно виявлених – 59.

З них, пам’ятки архітектури складають 186 об’єктів, архітектури та містобудування – 184, історії – 166, архітектури, історії – 21, монументального мистецтва – 17, містобудування, монументального мистецтва – 17, археології – 16, архітектури та містобудування, історії – 6, містобудування – 5, науки і техніки – 2, садово-паркового мистецтва – 1, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, монументального мистецтва – 1.

Згідно з даними ОВА, з початку повномасштабного вторгнення РФ повністю було зруйновано 22 пам’ятки, частково пошкоджено 492 пам’ятки, ступінь пошкодження 109 об’єктів залишається невідомим.

Першочергові, невідкладні заходи було здійснено на 85 пам’ятках, повністю відновлено 23 пам’ятки.

Станом на середину травня 2023 року на території Закарпатської, Черкаської, Чернівецької, Рівненської, Волинської, Полтавської, Кіровоградської, Івано-Франківської, Тернопільської областей пошкоджень пам’яток культурної спадщини внаслідок військової агресії РФ, за даними обласних військових та Київської міської військових адміністрацій, не зафіксовано.

Із 623 пошкоджених/зруйнованих пам’яток культурної спадщини 576 знаходяться на територіях, де велися бойові дії чи на тимчасово окупованих територіях (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Одеська, Сумська, Миколаївська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області). У тому числі – 71 пам’ятка національного значення, 460 пам’яток місцевого значення та 45 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.