Під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук відбулася нарада з проблемних питань, які виникають в українських шукачів притулку на території Польщі. Зокрема, йдеться про можливість отримання українських пенсій за кордоном.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначено, що до наради долучилися перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус, а також генеральний директор АТ “Укрпошта” Ігор Смілянський.

“Більшість літніх людей, які виїхали до Польщі, наразі не можуть скористатися українською пенсією. Маємо знайти шляхи поновити виплати українських пенсій нашим співвітчизникам за кордоном”, – наголосила Верещук.

Крім того, учасники наради підтвердили технічну можливість переведення пенсійних виплат у Республіку Польща. Так, гендиректор “Укрпошти” повідомив, що пошта Республіки Польща готова виплачувати українцям пенсії в готівковій формі шляхом міжнародного переказу між нею й “Укрпоштою”. Також за допомогою міжнародного поштового зв’язку українці мають можливість переслати пакет документів напряму до ПФУ.

Також додається, що відповідний законопроєкт вже розроблено. Ірина Верещук закликала сторони якомога швидше його доопрацювати:”Маємо спрямувати всі зусилля на узгодження проєкту та якнайшвидше подати його до парламенту”.