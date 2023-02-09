Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.
Зазначено, що до наради долучилися перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус, а також генеральний директор АТ “Укрпошта” Ігор Смілянський.
“Більшість літніх людей, які виїхали до Польщі, наразі не можуть скористатися українською пенсією. Маємо знайти шляхи поновити виплати українських пенсій нашим співвітчизникам за кордоном”, – наголосила Верещук.
Крім того, учасники наради підтвердили технічну можливість переведення пенсійних виплат у Республіку Польща. Так, гендиректор “Укрпошти” повідомив, що пошта Республіки Польща готова виплачувати українцям пенсії в готівковій формі шляхом міжнародного переказу між нею й “Укрпоштою”. Також за допомогою міжнародного поштового зв’язку українці мають можливість переслати пакет документів напряму до ПФУ.
Також додається, що відповідний законопроєкт вже розроблено. Ірина Верещук закликала сторони якомога швидше його доопрацювати:”Маємо спрямувати всі зусилля на узгодження проєкту та якнайшвидше подати його до парламенту”.
- Крим повернеться в Україну, а його колонізатори відповідатимуть перед законом. Про це заявила віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук в інтерв’ю чеському телеканалу ČT24. Вона висловила переконання, що український півострів обов’язково буде звільнено від загарбників. Це лише питання часу.
- За словами Верещук, зараз тривають процеси “цементування” української нації. На фронті армія б’є ворога, а на безпечних територіях своє нове життя починають багато тих, хто мусив рятуватися від війни. Внутрішньо переміщені особи поступово інтегруються у громади.