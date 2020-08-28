Сьогодні, 28 серпня, під будівлею Кабінету Міністрів України проходить акція працівників нічних клубів, які вимагають дозволити їм працювати.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Організатори зазначають, що кожен заклад, роботу якого заборонено, – це десятки робочих місць безпосередньо у ньому та сотні робочих місць у суміжних галузях, що втрачають не тільки прибуток, але й поступово зневірюються у відновленні нормального життя у найближчому майбутньому.

Учасники акції наголошують, що вони не розуміють, чому саме розважальні заклади та заклади харчування потрапили під сувору заборону, і чому саме з 23:00 до 7:00.

“Створюючи гучні інформаційні приводи щодо роботи нічних закладів і забороняючи їхню роботу, органи влади знищують не лише цілий сектор економіки, лишаючи без засобів для існування досвідчених працівників сфери обслуговування та культури, але й доводять до банкрутства підприємства малого та середнього бізнесу, та об’єкти туристичної інфраструктури, що у майбутньому суттєво відобразиться на прибутковій частині бюджету і добробуті значного прошарку населення”, – додали мітингувальники.

Вони також зазначили, що акція триватиме до пізньої ночі.