Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу РФ.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Так, під час воєнних дій під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії Віталія Герасімова.

Віталій Герасімов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії, також отримав медаль “за повернення Криму”.

Окрім цього також вбито та поранено низку старших офіцерів російської армії.

Водночас отримані дані свідчать про значні проблеми зі зв’язком в армії окупанта та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин.