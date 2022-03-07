Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Так, під час воєнних дій під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії Віталія Герасімова.
Віталій Герасімов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії, також отримав медаль “за повернення Криму”.
Окрім цього також вбито та поранено низку старших офіцерів російської армії.
Водночас отримані дані свідчать про значні проблеми зі зв’язком в армії окупанта та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин.
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