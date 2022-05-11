Під Харковом підрозділи РФ перейшли до оборони – Генштаб

Протягом доби на Харківському напрямку ворог не проводив наступальних дій. Росіяни перейшли до оборони з метою уповільнення темпу наступу наших військ.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Під час успішних дій підрозділів Збройних Сил України звільнено населений пункт Питомник Харківської області.

Водночас на Слов’янському напрямку основні зусилля ворога зосереджувалися на створенні умов для відновлення наступу, зокрема поповнення запасів матеріально-технічних засобів.

На переважній більшості тимчасово зайнятих територій Харківської області, з метою унеможливлення передачі інформації про переміщення російських військ, росіяни здійснюють подавлення мережі стільникового зв’язку.

На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на отриманні повного контролю над містом Рубіжне та проведенні наступу в напрямку населеного пункту Лиман. Ворог намагається утримати позиції на правому березі річки Сіверський Донець.

Росіяни продовжують обстрілювати позиції наших військ. Збільшили інтенсивність ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА. Також ворог продовжує завдавати ракетні удари по обєктам інфраструктури.

У Генштабі зауважили, що ворог продовжує зазнавати втрат.