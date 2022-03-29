Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

Під час повномасштабного вторгнення 200-та бригада зазнала найбільших втрат. За наявною інформацією, в Україні знищили дві батальйонні тактичні групи 200 омсбр. У ворога загальні втрати бригади склали 1500 військовослужбовців.

Загалом станом на ранок 29 березня війська РФ втратили близько 17 200 осіб. З початку вторгнення Збройні Сили Україні ліквідували сім генералів РФ. Для порівняння, під час десятирічної війни в Афганістані у минулому столітті вбили п’ять радянських генералів.