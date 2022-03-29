Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
Під час повномасштабного вторгнення 200-та бригада зазнала найбільших втрат. За наявною інформацією, в Україні знищили дві батальйонні тактичні групи 200 омсбр. У ворога загальні втрати бригади склали 1500 військовослужбовців.
Загалом станом на ранок 29 березня війська РФ втратили близько 17 200 осіб. З початку вторгнення Збройні Сили Україні ліквідували сім генералів РФ. Для порівняння, під час десятирічної війни в Афганістані у минулому столітті вбили п’ять радянських генералів.
- Нагадаємо, облогою українського Маріуполя керує особисто російський генерал-полковник Михайло Мізінцев. Раніше він керував операцією в Сирії.
- Збройні сили України ліквідували російського генерал-лейтенанта Якова Рязанцева у Чорнобаївці.
- За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, під час боїв під Києвом було знищено російського підполковника А. Захарова.
- В Україні ліквідували командира 331-го гвардійського парашутно-десантного полку армії загарбників, полковника Сергія Сухарєва. Саме він у 2014 році отримав та виконав наказ штурмувати Іловайськ під час виходу українських воїнів із котла.
- Також українські військові ліквідували російського підполковника Юрія Агаркова.
- Також, під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу РФ.