Про це повідомляє інформаційний портал “Моя Київщина”.
Створення Транспортно-логістичного хабу – буде стимулювати розвиток вантажних перевезень, авіаперевезень, транспортної логістики. Очікується, що це пожвавить економічну активність, підвищить інвестиційну привабливість, а також допоможе у створенні нових робочих місць. Цей вантажний хаб буде запущений на базі аеропорту НТК “Антонов”.
Як зазначив Бучанський міський голова Анатолій Федорук , у рамках пріоритетного розвитку Бучанської ОТГ міська рада активно займається реалізацією комплексного проєкту зі створення логістичного, медичного, індустріального кластерів та вантажного терміналу, у яких зацікавлені як місцеві жителі, так і ДП “Антонов”. Наголосив, що наразі є всі передумови для того, щоб реалізовувати намічене.
Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін підкреслив, що цей проєкт є амбітним та надважливим для Київської області.
“За умови залучення інвесторів та операторів це збільшить щорічний місцевий бюджет більш ніж на 75 млн грн. Це дуже необхідні кошти для розвитку ОТГ”, – зазначив він.
У ході презентацій і обговорень Бучанський міський голова Анатолій Федорук і в.о. гендиректора ДП “Антонов” Сергій Бичков підписали угоду про співпрацю.
- Міністерство оборони України вперше за часів незалежності зробить державне замовлення на виробництво літаків АН-178. Відомство планується укладення контракту з ДП “Антонов”.