у місті Буча відбулася презентація території пріоритетного розвитку, концепції розвитку вантажного хабу ДП "Антонов" та підписання угоди про співпрацю між Бучанською міською радою та державним авіапідприємством

Про це повідомляє інформаційний портал “Моя Київщина”.

Створення Транспортно-логістичного хабу – буде стимулювати розвиток вантажних перевезень, авіаперевезень, транспортної логістики. Очікується, що це пожвавить економічну активність, підвищить інвестиційну привабливість, а також допоможе у створенні нових робочих місць. Цей вантажний хаб буде запущений на базі аеропорту НТК “Антонов”.

Як зазначив Бучанський міський голова Анатолій Федорук , у рамках пріоритетного розвитку Бучанської ОТГ міська рада активно займається реалізацією комплексного проєкту зі створення логістичного, медичного, індустріального кластерів та вантажного терміналу, у яких зацікавлені як місцеві жителі, так і ДП “Антонов”. Наголосив, що наразі є всі передумови для того, щоб реалізовувати намічене.

Фото: “Моя Київщина”

Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін підкреслив, що цей проєкт є амбітним та надважливим для Київської області.

“За умови залучення інвесторів та операторів це збільшить щорічний місцевий бюджет більш ніж на 75 млн грн. Це дуже необхідні кошти для розвитку ОТГ”, – зазначив він.

У ході презентацій і обговорень Бучанський міський голова Анатолій Федорук і в.о. гендиректора ДП “Антонов” Сергій Бичков підписали угоду про співпрацю.