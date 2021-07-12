У Бориспільському районі Київської області під час руху перекинувся легковий автомобіль Vоlkswagen Golf, у салоні якого були 16 людей.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Правоохоронці з’ясували, що 11 липня група людей в авто відпочивала в селі Проців Бориспільського району та близько 20:00 поверталася додому на автомобілі.

Серед пасажирів були семеро дітей віком від 6 до 16 років. Під час руху 33-річний водій не впорався з керуванням: через це автомобіль виїхав на праве ґрунтове узбіччя та перекинувся на дах. Унаслідок ДТП загинув водій та 7-річний хлопчик, ще шістьох пасажирів госпіталізували.

Фото: поліція Київської області

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водіями) Кримінального кодексу України. За це загрожує від 3 до 8 років в’язниці.

На батьків складуть протоколи за статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу про адміністративні правопорушення.