Про це повідомляє поліція Київської області.
Правоохоронці з’ясували, що 11 липня група людей в авто відпочивала в селі Проців Бориспільського району та близько 20:00 поверталася додому на автомобілі.
Серед пасажирів були семеро дітей віком від 6 до 16 років. Під час руху 33-річний водій не впорався з керуванням: через це автомобіль виїхав на праве ґрунтове узбіччя та перекинувся на дах. Унаслідок ДТП загинув водій та 7-річний хлопчик, ще шістьох пасажирів госпіталізували.
Фото: поліція Київської області
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водіями) Кримінального кодексу України. За це загрожує від 3 до 8 років в’язниці.
На батьків складуть протоколи за статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу про адміністративні правопорушення.
- 8 липня, близько 14:10 у Львові народний депутат Олександр Юрченко під наркотиками скоїв автопригоду.
- У протоколі медобстеження зазначено, що він перебував за кермом в стані наркотичного сп’яніння. Тест встановив, що Юрченко був під впливом MDMA.