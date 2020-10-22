В Обухівському районі сталася пожежа на території підприємства, що спеціалізується на утилізації хімічних речовин й медичних препаратів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Київській області.

Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що пожежа виникла безпосередньо в ангарі на площі 150 кв. м, прибудованого до металевого складського приміщення, площа якого становить 600 кв. м.

Був оголошений другий ранг пожежі та скеровано до місця події дев’ять одиниць техніки.

Фото: ДСНС у Київській області

Внаслідок пожежі опіки отримали чотири працівники підприємства.

Пожежу локалізовано о 14:36, триває ліквідація.