У селі Білогородка Київської області трапився вибух у п'ятиповерхівці. Після цього почалася масштабна пожежа.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Вибух пролунав на третьому поверсі.

Дві особи, зокрема дитину 2008 року народження, госпіталізували. Також постраждали шестеро інших людей, втім вони від госпіталізації відмовилися. Евакуйовано 40 осіб.

“Пожежа розповсюдилась на 4, 5 поверхи та покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає, в квартирі зруйновано вікна. Від ДСНС залучено 53 чол. особового складу та 12 од. техніки”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

В агентстві “Укрінформ” додали, що також на місце прибувала служба газу. Офіційна причина вибуху поки не повідомляється.