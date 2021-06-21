Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Вибух пролунав на третьому поверсі.
Дві особи, зокрема дитину 2008 року народження, госпіталізували. Також постраждали шестеро інших людей, втім вони від госпіталізації відмовилися. Евакуйовано 40 осіб.
“Пожежа розповсюдилась на 4, 5 поверхи та покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає, в квартирі зруйновано вікна. Від ДСНС залучено 53 чол. особового складу та 12 од. техніки”, – йдеться у повідомленні.
Фото: ДСНС
В агентстві “Укрінформ” додали, що також на місце прибувала служба газу. Офіційна причина вибуху поки не повідомляється.
- У Китаї на ринку в місті Шиян (провінція Хубей) стався сильний вибух газу, в результаті якого загинули 12 осіб.