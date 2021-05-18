15-16 травня в небо Макарівського району Київської області злетіли 25 повітряних куль під час щорічного сімейного фестивалю "Монгольф’єрія. Мамо, я вдома". Повітроплавні екіпажі прибули з різних міст України, щоб познайомити гостей зі світом повітроплавання.

Масові запуски теплових аеростатів відбулися на світанку та перед заходом сонця суботи та на світанку неділі. Вечірню програму неділі довелося відмінити через погіршення погодних умов. Через дострокове закінчення місць для польотів на фестивалі та зміну погодних умов, організатори вирішили продовжити фестиваль повітряних куль “Монгольф’єрія. Мамо, я вдома” на наступні вихідні дні, а всі придбані квитки для відвідання фестивалю зробити дійсними до кінця року.

Учасники фестивалю зможуть відвідати найбільшу повітроплавну інстаграмну локацію та здійснити прив’язний або вільний політ на аеростаті.

Повітроплавання залежить від погодних умов, тому організатори просять слідкувати за можливими змінами на сайті https://balloonfest.com.ua/2021.

Нагадаємо, що минулого року фестиваль повітряних куль “Монгольф’єрія” двічі відбувся під Києвом, а з грудня місяця – чотири разі на ВДНГ у столиці.