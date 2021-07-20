Про це повідомляє пресслужба поліції.
Вбивство сталося 18 липня. 21-річний чоловік завдав медбратові смертельних ударів по голові та втік з місця злочину.
Сьогодні підозрюваного знайшли в одному із будинків у селі Зелене Інгулецького району, що за 50 км від місця скоєння злочину.
Чоловіка доставили до відділку. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- Нагадаємо, вранці середи, 7 липня, працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на Голосіївському проспекті в Києві. Власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліціянтів. Патрульний отримав дробове поранення руки, цивільна особа — травму обличчя. У столиці було розпочато спецоперацію для затримання зловмисника. Озброєний чоловік переховувався у своїй квартирі, поліціянти понад годину вели з ним перемовини. Паралельно відбулася евакуація мешканців будинку, територію було огороджено.
- Чоловіка, що влаштував у Києві стрілянину, взяли штурмом: він погрожував підпалом квартири.