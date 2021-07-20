Сьогодні вранці, 20 липня, криворізькі поліціянти затримали пацієнта психлікарні, якого підозрюють у вбивстві 54-річного медичного брата.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Вбивство сталося 18 липня. 21-річний чоловік завдав медбратові смертельних ударів по голові та втік з місця злочину.

Сьогодні підозрюваного знайшли в одному із будинків у селі Зелене Інгулецького району, що за 50 км від місця скоєння злочину.

Чоловіка доставили до відділку. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.