У Кривому Розі російські окупаційні війська зруйнували промислове підприємство. Воно знаходилося у селищі міського типу Радушне Криворізького району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

У підприємство промислової інфраструктури влучили три ракети. Зазначено, що атаку здійснено з “Калібрів”. Стосовно постраждалих людей не повідомлялося.

Противник вночі обстріляв околиці Зеленодольської громади. Ворожа атака обійшлася без втрат. Сьогодні вранці на Криворізькому напрямку ситуація залишається повністю контрольована.

Вчора вранці російські військові обстріляли Інгулець з РСЗВ “Торнадо-С”. Вони атакували у напрямку житлового масиву з великим розльотом ракет. Внаслідок цього загинула жінка 1981 року народження. Також важких поранень зазнали 20-річна дівчина та чоловік 1979 р.н.