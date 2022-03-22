Під Києвом під час бойових дій зник відомий журналіст та документаліст Макс Левін. Він перестав виходити на зв'язок ще 13 березня у Вишгородському районі.

Про це повідомив його друг і колега, співавтор спільного документального проєкту Afterilovaisk Маркіян Лисейко.

13 березня Макс Левін перебував у районі бойових дій з фотокамерою. Чоловік залишив транспортний засіб біля села Гута Межигірська та пішов у бік села Мощун. Останнє повідомлення з його телефона надійшло об 11:23, після чого він не з’являвся в мережі.

У тому районі, де журналіст мав працювати, розпочались досить інтенсивні бойові дії. Припускають, що Макс Левін міг дістати поранення або потрапити в полон до військовослужбовців РФ.

Журналіст народився у Київській області в 1981 році. Він є фотокореспондентом і документальним фотографом та оператором багатьох українських і міжнародних видань. Макс Левін співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Також його фото публікували багато видань, як Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL) тощо.

Його фотографії були здебільшого пов’язані з війною в Україні. Також він створював десятки проєктів для Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), UN, UNICEF, OSCE, UN Woman тощо.