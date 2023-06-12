11 червня поблизу блокпоста на виїзді з Києва у напрямку Броварів на смерть збили військовослужбовця Добровольчого формування територіальної громади.

Джерело: Державне бюро розслідувань.

Слідчі провели огляд місця події, опитали свідків та учасників.

За кермом авто перебувала працівниця правоохоронного органу. За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год. За мить до ДТП військовослужбовець перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці.

Кримінальне провадження відкрито за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом (ч. 2 ст. 286 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.