У Київській області відкрито тимчасовий насипний міст у Романівці. Він об'єднує Ірпінь, Бучу, Ворзель і Гостомель з Києвом.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Тимчасовий міст має протяжність 245 метрів, а ширина складає дев’ять метрів. Для побудови споруди використано понад 9 тисяч тонн насипних матеріалів.

Роботи зі зведення конструкції тривали п’ять днів і велися цілодобово. Під час робіт взяли участь більш як 50 людей та близько 40 одиниць техніки. Для побудови тимчасового моста було залучено екскаватори, бульдозери, грейдери, навантажувачі, катки тощо.

Відкритий міст допоможе доправляти необхідну гуманітарну допомогу. Його також будуть використовувати для перевезення будівельних матеріалів до визволених від російської окупації міст.

Тепер “Укравтодор” спрямує сили на будівництво нового сучасного мосту. За словами Олександр Кубракова, його планують завершити вже цього літа.