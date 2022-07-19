Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.
65-річна жінка разом з чоловіком пішла в ліс. Там вона натрапила на нерозірваний боєприпас. Інцидент стався 18 липня.
Внаслідок вибуху жінка отримала численні тілесні ушкодження. Медики намагалися врятувати їй життя, але пацієнтка загинула.
Відкрито кримінальну справу за порушення законів і звичаїв війни. Сапери обстежують прилеглі терени лісу.
Правоохоронці закликали жителів деокупованих територій не відвідувати ліси, уникати лісових і польових доріг. Якщо людина побачила підозрілий предмет — радять його не чіпати, розбирати чи переміщувати. При виявленні подібних об’єктів варто звернутися за номером “101”.
- Нагадаємо, сапери перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів Київську область. Вони обстежили населені пункти, які були під окупацією російських військових.