Під Києвом жінка натрапила на протипіхотну міну. Мешканку села Мила не вдалося врятувати.

Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.

65-річна жінка разом з чоловіком пішла в ліс. Там вона натрапила на нерозірваний боєприпас. Інцидент стався 18 липня.

Внаслідок вибуху жінка отримала численні тілесні ушкодження. Медики намагалися врятувати їй життя, але пацієнтка загинула.