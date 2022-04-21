Під Маріуполем знайшли 30-метрові братські могили. Російські окупанти привозять до них тіла вбитих маріупольців.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

У результаті довгого пошуку та ідентифікації місць масового поховання його виявили в селі Мангуш. Російські загарбники облаштували декілька братських могил розміром до 30 метрів кожна. Вони завозять тіла загиблих, фактично просто скидаючи їх насипом. Зазначено, що всі тіла поміщено в пластикові пакети.