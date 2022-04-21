Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

У результаті довгого пошуку та ідентифікації місць масового поховання його виявили в селі Мангуш. Російські загарбники облаштували декілька братських могил розміром до 30 метрів кожна. Вони завозять тіла загиблих, фактично просто скидаючи їх насипом.

Зазначено, що всі тіла поміщено в пластикові пакети.

“Тобто це знов підтверджує нашу попередню інформацію про накопичування тіл загиблих в іншому місці в районі промзони в Маріуполі. Це прямий доказ військових злочинів і намагання їх приховати. Для всіх ЗМІ, хто може замовити і провести фіксацію через стільникові знимки надаємо позначку розташування могили”, – додав Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко / Координати: 47,05642° С, 37,30717° В