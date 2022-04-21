Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
У результаті довгого пошуку та ідентифікації місць масового поховання його виявили в селі Мангуш. Російські загарбники облаштували декілька братських могил розміром до 30 метрів кожна. Вони завозять тіла загиблих, фактично просто скидаючи їх насипом.
Зазначено, що всі тіла поміщено в пластикові пакети.
“Тобто це знов підтверджує нашу попередню інформацію про накопичування тіл загиблих в іншому місці в районі промзони в Маріуполі. Це прямий доказ військових злочинів і намагання їх приховати. Для всіх ЗМІ, хто може замовити і провести фіксацію через стільникові знимки надаємо позначку розташування могили”, – додав Андрющенко.
- Нагадаємо, президент держави-терориста РФ Володимир Путін наказав скасувати штурм металургійного комбінату “Азовсталь”, оскільки вважає його “недоцільним”.
- Російські окупанти утримують близько 27 тисяч українців у фільтраційних таборах. У них загарбники проводять “фільтрацію” місцевих та подальшу депортацію.
- Армія РФ застосувала до Маріуполя тактику, якою користувалася під час бойових дій у Чечні в 1999 році та Сирії у 2016 році. Російське командування стурбоване тим, що місто важко взяти.
- У Маріуполі померла 91-річна Ванда Об’єдкова, яка пережила німецьку окупацію міста під час Другої світової війни у 1942 році. Постраждала в дитинстві від Голокосту ховалась у підвалі будівлі від обстрілів росіян.