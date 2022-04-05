Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ (МВС) України.
Через влучення постраждав один член екіпажу. Його травмувало, коли влучання спричинило пожежу в машинному відділенні. Капітан судна подав сигнал SOS на міжнародному каналі морської безпеки.
“Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлене, все розгромлене, мостик – розгромлений. Пожежа в машинному. Є поранені”, — повідомив він.
Судно тоне через отриману пробоїну. Водночас кораблем все більше розповсюджується загоряння. Судно поступово йде під воду, а пожежа триває.
Пораненому надали допомогу морські прикордонники. Екіпаж евакуювали до безпечного місця. Через постійні обстріли проведення рятувальної операції неможливе.
- Нагадаємо, у Луганській області у Рубіжному окупаційні війська РФ влучили у цистерну з азотною кислотою. Місцевих жителів закликали не виходити з укриттів та закрити двері з вікнами.
- У Бородянці та інших звільнених містах України кількість жертв серед мирного населення може бути значно більшою, ніж у Бучі, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські окупанти під дулами автоматів провели у місті “вибори мера”.