Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ (МВС) України.

Через влучення постраждав один член екіпажу. Його травмувало, коли влучання спричинило пожежу в машинному відділенні. Капітан судна подав сигнал SOS на міжнародному каналі морської безпеки.

“Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлене, все розгромлене, мостик – розгромлений. Пожежа в машинному. Є поранені”, — повідомив він.

Судно тоне через отриману пробоїну. Водночас кораблем все більше розповсюджується загоряння. Судно поступово йде під воду, а пожежа триває.

Пораненому надали допомогу морські прикордонники. Екіпаж евакуювали до безпечного місця. Через постійні обстріли проведення рятувальної операції неможливе.