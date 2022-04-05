У порті Маріуполя влучили у цивільне судно під прапором Домініканської Республіки. Інцидент трапився під час чергового обстрілу міста російськими військовими.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ (МВС) України.

Через влучення постраждав один член екіпажу. Його травмувало, коли влучання спричинило пожежу в машинному відділенні. Капітан судна подав сигнал SOS на міжнародному каналі морської безпеки.

“Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлене, все розгромлене, мостик – розгромлений. Пожежа в машинному. Є поранені”, — повідомив він.