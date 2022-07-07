Про це повідомили журналісти проєкту “Схеми”.
Супутникові фотографії Planet Labs 29 червня свідчать, що окупанти й надалі викопують траншеї на цвинтарі біля селища Старий Крим. З моменту початку окупації там ховають загиблих. Траншеї збільшилися у порівнянні зі знімками 8 травня.
За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, це пов’язано з тим, що окупанти почали розбирати завали багатоповерхових будинків. Під кожним з них можуть перебувати близько сотні загиблих місцевих мешканців.
“Вони (окупанти – ред.) почали масово розбирати завали, “пригнали” своє так зване “МНС”, а там, що не будинок – то могильник”, — зазначив він.
5 липня російські окупанти стали розбирати завали у мікрорайоні “Черемушки”. У підвалі одного з будинків вони знайшли 100-200 загиблих, а після цього… розвернулись та поїхали. Вони аргументували тим, що тіла – це не їхня справа. Працівники російського “МНС” відмовляються від цієї роботи.
“Далі ними займаються працівники так званих “державних ритуальних послуг” та підконтрольна окупантам судово-медична експертиза. Зазвичай, везуть на цвинтар Старого Криму. Усіх, кого дістають з-під завалів, просто кидають у викопаний рів на цвинтарі”, – розповів він.
На тому ж цвинтарі ховають містян в окремих могилах. За словами міської влади, окупанти вигадали новий спосіб заробити на маріупольцях — пропонують поховати загиблого окремо, але за плату.
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