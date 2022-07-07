Під Маріуполем, у селищі Старий Крим, у порівнянні з початком травня площа місць масових поховань збільшилася удвічі. Там може бути поховано понад 15 тисяч містян.

Про це повідомили журналісти проєкту “Схеми”.

Супутникові фотографії Planet Labs 29 червня свідчать, що окупанти й надалі викопують траншеї на цвинтарі біля селища Старий Крим. З моменту початку окупації там ховають загиблих. Траншеї збільшилися у порівнянні зі знімками 8 травня.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, це пов’язано з тим, що окупанти почали розбирати завали багатоповерхових будинків. Під кожним з них можуть перебувати близько сотні загиблих місцевих мешканців.

“Вони (окупанти – ред.) почали масово розбирати завали, “пригнали” своє так зване “МНС”, а там, що не будинок – то могильник”, — зазначив він.

5 липня російські окупанти стали розбирати завали у мікрорайоні “Черемушки”. У підвалі одного з будинків вони знайшли 100-200 загиблих, а після цього… розвернулись та поїхали. Вони аргументували тим, що тіла – це не їхня справа. Працівники російського “МНС” відмовляються від цієї роботи.

“Далі ними займаються працівники так званих “державних ритуальних послуг” та підконтрольна окупантам судово-медична експертиза. Зазвичай, везуть на цвинтар Старого Криму. Усіх, кого дістають з-під завалів, просто кидають у викопаний рів на цвинтарі”, – розповів він.

На тому ж цвинтарі ховають містян в окремих могилах. За словами міської влади, окупанти вигадали новий спосіб заробити на маріупольцях — пропонують поховати загиблого окремо, але за плату.