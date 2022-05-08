Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Проросійські ЗМІ заявили, що демонтаж відбувся, оскільки пам’ятник встановили за участю “Азова”. Його відкриття сталося у 2017 році.
“У Мангуші сьогодні (7 травня – ред.) окупанти знесли пам’ятник гетьману Сагайдачному та на честь наших захисників. В Маріуполі замість всесвітньої історії та історії України – історія Росії. Все це відбувається під радянськими прапорами”, – написав Андрющенко.
Радник мера наголосив, що окупанти мають намір знищити все, що пов’язує з Україною: мову, історію, культуру тощо. Крім пам’ятника загарбники демонтували кам’яний хрест біля меморіалу загиблим у Другій світовій війні, додало місцеве видання 0629.com.ua.
“Але дивно при тому Мангуш, а не Першотравневе. Маріуполь, а не Жданов. Донецьк, а не Сталіно. Хоча не дивно. Пам’ять в окупантів коротша за совість”, – зазначив радник мера.
Пропагандистські ресурси РФ повідомляли, що на місці пам’ятника встановили “прапор перемоги”. Скульптуру вони планують передати до музею.
- Нагадаємо, маріупольська влада отримала відеоповідомлення про фільтраційні табори в яких утримують громадян України. Такі місця описують, як “справжнє гетто для маріупольців”.
- Під час евакуації цивільних з маріупольського металургійного комбінату “Азовсталь” 6 травня російські солдати вбили 3 захисників України.
- Російські інтернет-джерела поширюють інформацію про те, що українські захисники Маріуполя нібито вийшли з “Азовсталі” з білими прапорами аби здатися в полон. Насправді ж триває реалізація евакуації цивільних.
- Вночі 5 травня на своїй сторінці у Facebook захисник Маріуполя під іменем Nik Mark опублікував відео, яка у підземеллях “Азовсталі” – третього металургійного підприємства України, бійці гуртом виконують повстанські пісні “Зродились ми великої години” та “Батько наш Бандера”. Зокрема заспівує композиції захисниця Катерина – 21-річна дівчина.