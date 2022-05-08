Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Проросійські ЗМІ заявили, що демонтаж відбувся, оскільки пам’ятник встановили за участю “Азова”. Його відкриття сталося у 2017 році.

“У Мангуші сьогодні (7 травня – ред.) окупанти знесли пам’ятник гетьману Сагайдачному та на честь наших захисників. В Маріуполі замість всесвітньої історії та історії України – історія Росії. Все це відбувається під радянськими прапорами”, – написав Андрющенко.

Радник мера наголосив, що окупанти мають намір знищити все, що пов’язує з Україною: мову, історію, культуру тощо. Крім пам’ятника загарбники демонтували кам’яний хрест біля меморіалу загиблим у Другій світовій війні, додало місцеве видання 0629.com.ua.

“Але дивно при тому Мангуш, а не Першотравневе. Маріуполь, а не Жданов. Донецьк, а не Сталіно. Хоча не дивно. Пам’ять в окупантів коротша за совість”, – зазначив радник мера.

Пропагандистські ресурси РФ повідомляли, що на місці пам’ятника встановили “прапор перемоги”. Скульптуру вони планують передати до музею.