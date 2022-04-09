Від рук російських загарбників загинув український журналіст, письменник, волонтер, член Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України Євген Баль.

Про це повідомили у Національній спілці журналістів України (НСЖУ).

За повідомленням НСЖУ, 78- річний Євген Баль потрапив у полон російських окупантів 18 березня. Окупанти захопили письменника у нього вдома, у селі Мелекіне, що під Маріуполем.

Приводом для захоплення 78-річного чоловіка стали нібито його “компрометуючі” фото з українськими військовими.

За інформацією Ліни Кущ, першої секретарки НСЖУ, будинок Євгена Баля “перевернули догори дном”, а самого письменника забрали “на підвал”, де жорстоко побили. Відпустили Євгена Баля лише через три дні.

2 квітня Євген Баль помер. Це сталось унаслідок катувань російських окупантів.

“Капітан 1 рангу у відставці, моряк-підводник Євген Баль останніми роками писав і видавав книги, спогади, із початку війни на Донбасі у 2014 році активно включився в допомогу військовим та мирним мешканцям”, – наголосили у НСЖУ.

У НСЖУ також додали, що Баль часто проводив зустрічі з морськими піхотинцями, морськими прикордонниками, бійцями полку “Азов” та з багатьма іншими військовими, які обороняли Маріуполь і Україну.