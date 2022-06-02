Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

Перший фільтраційний табір виявили теж в селі Оленівка. Він розташований на базі колишньої Єнакієвської колонії суворого режиму №52. Саме у ній утримують колишніх правоохоронців, проукраїнських активістів та журналістів.

“Тепер стало відомо про другу фільтраційну тюрму на базі колишньої Волноваської виправної колонії № 120”, – написав Андрющенко.

Скоріш за все, саме там утримують осіб до винесення вироку або проходження фільтрації. Там можуть утримувати тих, хто виявився підозрілим і не належить до вищеназваних категорій. За словами радника міського голови, у виправній колонії №120 утримуються понад 20 волонтерів. Саме вони вивозили місцевих жителів Маріуполя у період евакуації.

До 24 лютого обидва фільтраційних концтабори в Оленівці були порожніми. Петро Андрющенко додав, що волонтери отримували посвідчення від Червоного Хреста України.

“І тепер стає зрозумілим, нащо так звана ДНР розвернула програму дискредитації Червоного Хреста. Аби уникнути звинувачень в арешті їх волонтерів”, – пояснив Андрющенко.