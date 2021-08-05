У Білорусі, в годині їзди від Мінська будують, ймовірно, табір для політичних в’язнів.

Про це повідомляє американський канал CNN.

Зазначається, що табір розташований недалеко від селища Новоколосово. Його територію обгородили тришаровим електризованим парканом. Також там є нові камери відеоспостереження й бараки.

За даними каналу, на території об’єкту розташована військова охорона і табличка “В’їзд заборонено”. На вікнах стоять ґрати.

Він розташований на місці ракетного сховища радянських часів, яке займає площу понад 200 гектарів. Незрозуміло, чи оновлювали усю територію.

Наразі у таборі є тільки військові.

Старший радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Віакорка прокоментував інформацію та дані про ймовірний табір для політв’язнів.

“Не дивно, що він (невизнаний президент Олександр Лукашенко, – ред.) намагається побудувати щось на зразок звичайного табору для в’язниць, тому що настане нова хвиля протесту все одно. Це може бути спровоковано його заявами, це може бути викликано економічною ситуацією. Але це відбудеться. Він це розуміє, і він також хоче бути готовим більше, ніж торік”, – заявив Віакорка.

Нагадаємо, що режим Лукашенка продовжує затримувати опозиційних журналістів, активістів та навіть спортсменів.

З останнього у Білорусі заблокували доступ до сайту видання “Наша Ніва” — найстарішої газети країни. Доступ до сайту nn.bу заблокували через рішення міністерства інформації на підставі пункту 1 статті 38 закону “Про засоби масової інформації”.