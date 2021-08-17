Про це повідомляє російський Інтерфакс.
Аварія Іл-112В сталася при заходженні на посадку в районі аеродрому Кубинка неподалік Москви.
На відеоролику, який поширили у соцмережах очевидці, видно, що у літака загорівся один з двигунів.
За його штурвалом знаходився льотчик-випробувач Микола Куімов. Крім нього на борту були ще дві людини. Весь екіпаж, за даними ЗМІ, загинув.
В соцмережах опублікували відео аварії літака (імовірно військового Іл-112В), який загорівся в польоті та незабаром розбився.
Повідомляється, що подія відбулась неподалік від Москви. pic.twitter.com/FOZeEoiGx4
— Букви (@Bykvu) August 17, 2021
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