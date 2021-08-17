Про це повідомляє російський Інтерфакс.

Аварія Іл-112В сталася при заходженні на посадку в районі аеродрому Кубинка неподалік Москви.

На відеоролику, який поширили у соцмережах очевидці, видно, що у літака загорівся один з двигунів.

За його штурвалом знаходився льотчик-випробувач Микола Куімов. Крім нього на борту були ще дві людини. Весь екіпаж, за даними ЗМІ, загинув.

  • Раніше під час рейсу American Airlines із Мауї до Лос-Анджелеса пасажирам і бортпровідникам довелося втихомирити 13-річного підлітка, який спробував вибити вікно і вдарив свою матір.