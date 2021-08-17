У вівторок, 17 серпня, у Підмосков'ї зазнав аварії дослідний зразок нового легкого транспортника Іл-112.

Про це повідомляє російський Інтерфакс.

Аварія Іл-112В сталася при заходженні на посадку в районі аеродрому Кубинка неподалік Москви.

На відеоролику, який поширили у соцмережах очевидці, видно, що у літака загорівся один з двигунів.

За його штурвалом знаходився льотчик-випробувач Микола Куімов. Крім нього на борту були ще дві людини. Весь екіпаж, за даними ЗМІ, загинув.

В соцмережах опублікували відео аварії літака (імовірно військового Іл-112В), який загорівся в польоті та незабаром розбився. Повідомляється, що подія відбулась неподалік від Москви. pic.twitter.com/FOZeEoiGx4 — Букви (@Bykvu) August 17, 2021